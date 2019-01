Die Lawinengefahr bleibt am Mittwoch unverändert groß. Im Nordstaugebiet vom Dachstein bis zur Rax herrschte weiterhin Warnstufe vier von fünf. Im Randgebirge war die Lawinengefahr auf Stufe drei immerhin erheblich, hieß es seitens des Lawinenwarndienstes Steiermark. Entspannung zeichnete sich für Donnerstag ab. Auch in Tirol ist die Lage ähnlich, in Vorarlberg bessert sie sich.

Dieses Video liegt auf YouTube