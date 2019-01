Die aktuellen Schneemassen in den bergigen Gebieten Österreichs sorgen weiterhin für Lawinengefahr. In Tirol herrschte auch am Dienstag oberhalb der Waldgrenze "Stufe 4" der fünfteiligen Warnskala. In den nördlichen Landesteilen der Steiermark galt Dienstagfrüh erhebliche bis große Lawinengefahr, ebenso in den alpinen Regionen Niederösterreichs. Leicht entspannt hat sich die Gefahr in Vorarlberg.

