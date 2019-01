Die Lawinensituation in weiten Teilen Österreichs Bergen spitzt sich weiter zu. Nach den steirischen Nordalpen gilt seit Mittwoch auch in Teilen von Salzburg, Ober- und Niederösterreich die höchste Lawinenwarnstufe der fünfteiligen Skala. In der Steiermark und Vorarlberg sind zahlreiche Orte nicht erreichbar. In St. Anton am Arlberg wurde ein 16-jähriger Skifahrer bei einem Lawinenabgang getötet.

