In Schoppernau im Bregenzerwald ist am Sonntag ein Skifahrer bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Verschüttete soll von seinem Kollegen ausgegraben worden, aber noch an der Unglücksstelle verstorben sein, bestätigte die Polizei der APA. Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem Getöteten um einen 26-jährigen Mann. Er und sein Kollege waren im freien Gelände unterwegs.

Dieses Video liegt auf YouTube