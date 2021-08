Video: Lebenslang für Mann, der Ehefrau mit Obstmesser tötete

Ein 52-jähriger Mann ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der gebürtige Syrer hatte die um sieben Jahre jüngere Frau am 3. Februar 2021 mit einem Obstmesser in der ehelichen Wohnung in Favoriten erstochen. Die Stiche in den Hals gab der Angeklagte vor einem Schwurgericht (Vorsitz: Claudia Zöllner) zu, bestritt jedoch die Tötungsabsicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Dieses Video liegt auf YouTube