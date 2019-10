Nach dem Fund einer stark verwesten Leiche in einer Kühltruhe in Wien-Floridsdorf ist der 45-jährige Freund des Toten auf freiem Fuß wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe angezeigt worden. Beim Opfer handelt es sich laut Polizei höchstwahrscheinlich um einen 42-Jährigen. Wie der 45-jährige Bulgare in seiner Einvernahme angab, soll der Mann bereits vor ungefähr drei Jahren gestorben sein.

