Video: Leiche in Tiroler Keller: 52-Jährige wurde stranguliert

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Donnerstag im Keller eines Einfamilienhauses in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel gibt es Klarheit über den Tathergang: Die 52-Jährige soll von ihrem tatverdächtigen 56-jährigen Ehemann mit einer Schnur erdrosselt worden sein und erstickte daraufhin, sagte ein Polizeisprecher. Dies ergab eine am Freitag durchgeführte Obduktion.

Dieses Video liegt auf YouTube