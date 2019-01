Ein Wetterfenster hat Freitagfrüh in den nördlichen Regionen der Steiermark und in Oberösterreich für die voraussichtlich nur vorübergehende Herabstufung von der Lawinenwarnstufe fünf auf vier gesorgt. Trotz der leichten Entspannung galt in den Nordalpen und den Niederen Tauern immer noch große Lawinengefahr. Für die südlichen Gebirgsgruppen wurde erhebliche oder mäßige Lawinengefahr ausgegeben.

Dieses Video liegt auf YouTube