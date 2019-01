Ein Wetterfenster hat Freitagfrüh in Teilen Österreichs zu einer leichten Entspannung der Lawinensituation geführt. In den nördlichen Regionen der Steiermark, in Oberösterreich, in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich und teilweise in Vorarlberg galt Gefahrenwarnstufe vier von fünf. Das Hauptproblem ist der Triebschnee, der sich in den vergangenen Tagen häufig gebildet hat.

