Eine langsame Beruhigung der Schneelage in den Bergen hat sich am Mittwoch abgezeichnet. Verbreitet herrschte in sechs Bundesländern aber weiterhin Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala. Zahlreiche Straßen konnten nach Abklingen der Schneefälle wieder freigegeben werden. Zahlreiche freiwillige Helfer standen bei der Schneeräumung im Einsatz. Das Bundesheer half mittlerweile mit 1.700 Soldaten.

