Nach dem runden Tisch zum Thema "Reisefreiheit" will die türkis-grüne Regierung am Vormittag weitere Lockerungen hinsichtlich der Grenzkontrollen bekannt geben. Es soll eine Öffnung zur italienischen Grenze geben, eine Einreise aus Schweden soll angeblich noch nicht so bald möglich sein. Der Livestream startet ab 10:45 Uhr.

