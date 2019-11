Nach der Tötung eines 47-jährigen Mannes in Wien-Döbling hat sich der Verdächtige am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einer Polizeiinspektion gestellt. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, seine Waffe sichergestellt. Diese hatte er legal besessen. In einer ersten Einvernahme verweigerte er die Aussage. Die genauen Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

