Ein 40-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling stundenlang seine gleichaltrige Freundin misshandelt haben. Der Frau gelang gegen 3.00 Uhr die Flucht aus der gemeinsamen Wohnung. Ein Passant fand die stark blutende Frau auf der Straße. Sie wurde ins Spital gebracht, ihr Lebensgefährte festgenommen und nach der Amtshandlung auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag.

