Video: Mann nach Schüssen in Wien-Favoriten im Spital verstorben

Ein 38-Jähriger, der Mittwochabend mit Schusswunden in Wien-Favoriten entdeckt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Die Polizei führt Ermittlungen wegen Mordverdachts "in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich Donnerstagfrüh auf APA-Anfrage. Die Bluttat war gegen 19.15 Uhr von einem mutmaßlichen Zeugen über den Polizeinotruf gemeldet worden. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin den Schwerstverletzten in seiner Wohnung in der Troststraße, die Tür stand offen.

