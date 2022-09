Video: Mann nach tödlicher Messerattacke auf Ehefrau vor Gericht

Ein 60-jähriger Mann hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten müssen. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme. Zu Prozessbeginn bekannte er sich erneut schuldig.

