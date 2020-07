Video: Mehr als 100 Corona-Neuinfektionen - Schulschließungen in OÖ

Nach längerer Zeit ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich am Mittwoch auf über 100 gestiegen. Der Löwenanteil der 107 Erkrankungen entfiel laut Innenministerium mit 61 auf Oberösterreich. Dort werden ab Freitag für eine Woche in den Bezirken Linz Stadt, Linz-Land, Wels Stadt, Wels-Land und Urfahr-Umgebung alle Schulen, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen geschlossen.

