Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat in Österreich die 3.000er-Marke überschritten. Sonntagnachmittag (Stand 15 Uhr) vermeldete das Sozialministerium offiziell 3.244 Erkrankte. 16 Menschen sind mittlerweile in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben.

