Video: Mehr als 3600 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Österreich - erstmals zwei Todesfälle in Tirol

Der Trend der SARS-CoV-2-Zuwachsraten in Österreich nimmt nach einer Abflachung am Sonntag wieder zu: Am Montag stiegen die Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 3026 auf 3611 (Stand: 8.00 Uhr). Montagmittag meldete Tirol die ersten beiden Todesopfer infolge des Coronavirus. In Ischgl wurde mittlerweile die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Dieses Video liegt auf YouTube