Video: Mehr als 3900 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Österreich - erstmals zwei Todesfälle in Tirol

Am Montag stiegen die Neuinfektionen auf 3.924 (Stand: 15 Uhr) an. 21 Personen starben bislang bundesweit an Covid-19. Auch Tirol meldete nun die ersten Opfer. Der Forderung nach flächendeckenden Tests erteilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober jedoch eine Absage.

