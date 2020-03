Die Zahl der corona-infizierten Österreicher steigt weiter an. Bis Mittwoch 14.00 Uhr haben sich 5.516 Menschen angesteckt, wie die Meldungen am "Dashboard COVID19" aus dem Gesundheitsministerium zeigen. Mit Stand 8.00 Uhr sind 30 Patienten offiziell an Covid-19 gestorben. Aus Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg wurden jedoch am Mittwoch weitere Todesfälle gemeldet.

