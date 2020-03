Die Zahl der corona-infizierten Österreicher steigt weiter an. Bis Donnerstag 8 Uhr haben sich 5.888 Menschen angesteckt. 34 Todesfälle sind bisher vom Gesundheitsministerium bestätigt. In der Nacht auf Donnerstag verstarb ein 77-jähriger Mann auf der Intensivstation in Melk.

