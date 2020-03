Die Zahl der corona-infizierten Österreicher steigt weiter an. Bis Donnerstag 9.30 Uhr haben sich 6000 Menschen angesteckt. 42 Todesfälle sind bisher bestätigt. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstagvormittag bekannt. Bis Ende kommender Woche könnte es bis zu 11.000 Covid-19-Fälle in Österreich geben.

