Video: Messerattacke auf Fünfjährigen in Graz - Mutter verdächtigt

Ein fünfjähriges Kind ist am Dienstagvormittag in Graz mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt worden. Die Tat wurde in einer Wohnung in der Innenstadt verübt. Verdächtigt wird die Mutter des Buben, eine 42-Jährige. Eine aufmerksame Nachbarin hatte die Einsatzkräfte verständigt. Das Kind konnte stabilisiert werden und befindet sich mit tiefen Schnittverletzungen im Spital. Das Motiv war den Ermittlern des Landeskriminalamts Steiermark vorerst völlig unklar.

