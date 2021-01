Video: Minus 24,2 Grad - es geht noch richtig kalt in Österreich

In St. Jakob im Defereggental ist Montagfrüh eindrucksvoll bewiesen worden, dass der Klimawandel tiefe Temperaturen nicht ausschließt. Minus 24,2 Grad wurden laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in dem Osttiroler Ort gemessen - die tiefste Temperatur in einer bewohnten Region Österreichs seit drei Jahren. Kälter war es im bewohnten Gebiet zuletzt im Februar 2018 (auf den Bergen im Jänner 2019).

