Ein junger Österreicher ist in der Vorwoche in Kroatien festgenommen worden. Das bestätigte das Außenministerium am späten Dienstagnachmittag der APA. Der 19-Jährige soll Medienberichten zufolge als Teilnehmer einer Maturareise eine ebenfalls aus Österreich stammende Maturantin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben.

