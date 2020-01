In Ybbs a.d. Donau ist am Mittwochabend eine 42-Jährige das Opfer einer Bluttat geworden. Sie wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich erstochen. Die Einvernahme des beschuldigten Ehemannes dauerte am Donnerstag an. Der 50-Jährige schwieg vorerst zu der Tat. Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

