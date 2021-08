Video: Mordprozess gegen Mann, der Ehefrau mit Obstmesser erstach

"Es ist keine Geschichte der Eifersucht", hat ein 52-jähriger Mann am Freitag am Wiener Landesgericht betont, wo er sich wegen Mordes an seiner Ehefrau zu verantworten hatte. Er habe die 45-Jährige geliebt. Sie habe sich aber nicht in seinem Sinne benommen, habe beispielsweise "die ganze Zeit am Handy geschrieben". Das habe für Streit gesorgt: "Ich wollte nicht, dass sie eine schlechte Art kriegt. Ich wollte, dass sie sich auf uns konzentriert. Sie hat ja sonst niemanden."

Dieses Video liegt auf YouTube