Ein 28-jähriger Afghane ist am Mittwoch im obersteirischen Knittelfeld (Bezirk Murtal) tot in seiner Wohnung gefunden worden. Da er Stichverletzungen aufwies, ermittelt die Polizei wegen Mordverdachts. Die Tat dürfte bereits in den Nachtstunden verübt worden sein. Ein Bekannter fand den Toten gegen 9.30 Uhr im Schlafbereich in der Wohnung des 28-Jährigen und alarmierte die Einsatzkräfte.

