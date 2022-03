Video: "Mr. Bond" legte vor Wiener Geschworenen Geständnis ab

Der Neonazi-Rapper "Mr. Bond" hat am Dienstag in Wien in seinem Schwurprozess wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ein Geständnis abgelegt. "Sämtliche Vorwürfe sind richtig", räumte er in einer vorbereiteten schriftlichen Stellungnahme ein, die er zu Beginn der Verhandlung verlas. Er bekenne sich "vollinhaltlich schuldig", trug er vor: "Ich habe in der U-Haft erkannt, dass das falsch war. Ich war verblendet und erkenne erst jetzt die Tragweite meines Handelns."

