Video: Mückstein will bei Gipfel mit OÖ und Salzburg Druck machen

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) drängt angesichts der dramatischen Corona-Zahlen auf rasche, wirksame Gegenmaßnahmen in Oberösterreich und Salzburg. Ab 11.30 Uhr findet eine Videokonferenz dazu statt. Dabei geht es darum, wie der angekündigte Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich ab Montag konkret umgesetzt werden soll. Dass es Salzburg bei gelinderen Maßnahmen belässt, reicht dem Minister nicht. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) will offenbar spätestens bis Sonntag "grünes Licht" für einen Lockdown für Ungeimpfte.

