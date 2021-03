Video: Mutter und Tochter in Mistelbach erschossen - Vater stellte sich der Polizei

In der Ortschaft Eibesthal der Weinviertler Bezirksstadt Mistelbach sind am Sonntagnachmittag eine 29-Jährige und ein vier Jahre altes Mädchen erschossen in einem Pkw aufgefunden worden. Es handelt sich um Mutter und Tochter, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Der gesuchte Ex-Partner der Frau hat sich am Abend auf der Polizeiinspektion Horn gestellt. Seine Einvernahme dauerte an.

