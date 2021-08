Am Wochenende meldete der ÖAMTC auf der rund 340 Kilometer langen Strecke von München bis zur slowenischen Grenze beim Karawankentunnel insgesamt rund 60 Kilometer Stau. Seit den Nachtstunden waren deutsche Urlauber unterwegs. Ein vorläufiges Ende der Reisewelle in Richtung Süden war auch am Montag nicht in Sicht.

Dieses Video liegt auf YouTube