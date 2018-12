Mitten im Weihnachtstrubel hat der Mafia-Mord am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Der 32-Jährige Vladimir R. wurde von einem unbekannten Schützen nach dem Verlassen eines Lokals am Lugeck regelrecht hingerichtet. Sein 23 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls von mehreren Projektilen getroffen und lebensgefährlich verletzt.

