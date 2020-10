Video: Neuer Rekord bei Infektionen - Antigentests ab Donnerstag bei Hausärzten möglich

Einen neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hat es am Mittwoch in Österreich gegeben. 1.958 Neuinfizierte wurden in den vergangenen 24 Stunden ins Epidemiologische Melderegister (EMS) eingemeldet - um 434 Betroffene mehr als am Vortag. Aktuell hält man bei 15.867 bestätigten aktiven Fällen - ein Zuwachs um 737 gegenüber Dienstag. Zwecks besserer Erfassung können niedergelassene Ärzte bereits ab Donnerstag in ihren Praxen Covid-19-Antigentests durchführen.

