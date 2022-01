Video: Neuinfektionsrekord mit 43.053 Fällen binnen 24 Stunden

Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 43.053 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen sogar die 40.000er-Marke. Darin enthalten sind allerdings 6.009 Nachmeldungen aus Wien aus der vergangenen Woche. Doch auch abzüglich dieser ergibt der heutige Wert einen neuen Rekord von 37.044 weitere Infizierten binnen eines Tages.

