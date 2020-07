Im gesamten öffentlichen Raum - in Schulen, in der Gastronomie wie in Dienstleistungsbetrieben - gilt in Oberösterreich ab Donnerstag wieder die Maskenpflicht. Das gaben der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Dienstag bekannt.

