Nur 22,5 Prozent der heimischen Plastikabfälle werden wiederverwertet. Bis 2030 müssen es laut EU 55 Prozent sein. Andere Länder sind da bereits viel weiter - allerdings nur auf dem Papier.

Die Baggerschaufel gräbt sich in ein Plastikgebirge. Vor den beiden Scheinwerfern wirbeln Kunststofffetzen durch die Luft. Fünf Tage pro Woche, rund um die Uhr, ist in der riesigen Halle Betrieb. Und auch in der dahinter liegenden. Dort sausen Flaschen, Dosen, ...