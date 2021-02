Video: Österreich macht weiter Druck gegen deutsche Grenzkontrollen

Österreich macht weiter Druck auf Deutschland, die seit Sonntag geltenden drakonischen Corona-Grenzkontrollen zu Tirol zu lockern. Deutschland schneide sich "ins eigene Fleisch", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montagabend in einem Videointerview mit "Bild Online". Zuvor hatte er den deutschen Botschafter in Wien, Ralf Beste, zu einem Gespräch gebeten. Indes wurde das kleine und große deutsche Eck für innerösterreichische Pendler wieder geöffnet.

