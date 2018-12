Am Heiligen Abend gibt es zwei kulinarische Fraktionen: die eine, die bescheiden Würstel macht, sie auf Sauerkraut bettet oder in die Suppe purzeln lässt. Und dann ist da die andere, die gerade heute so richtig exklusiv aufkocht. Ein gereimtes Plädoyer für den Griff zu den richtigen Zutaten.

