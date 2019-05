Den Behörden ist am Mittwoch bei der "Operation Joker" der größte Schlag gegen illegales Glücksspiel gelungen. Sechs Personen wurden festgenommen, insgesamt gab es 43 Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern und in Ungarn. In einer Halle in Niederösterreich wurden 533 illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Dazu wurden Geld, Gold- und Silberbarren im Wert von 382.000 Euro beschlagnahmt.

