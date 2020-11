Ein Jahr dauerten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz an. Jetzt erfolgten insgesamt 60 Hausdurchsuchungen in Niederösterreich, Wien, Kärnten und der Steiermark. Gegen 70 Beschuldigte wird nun ermittelt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) informierte am Montagvormittag in einer Pressekonferenz über die Terror-Razzia.

Dieses Video liegt auf YouTube