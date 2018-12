Bei einem Überfall auf die Kirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf sind am Donnerstag fünf Ordensbrüder verletzt worden, ein 68-Jähriger dabei schwer. Zuerst soll einer der insgesamt zwei Täter dieses Opfer alleine in der Kirche angetroffen haben und es mit einer Schusswaffe bedroht, gefesselt und traktiert haben. Die Polizei ging von zwei Tätern aus, nach denen am Abend noch gefahndet wurde.

