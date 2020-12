Video: Osttirol und Oberkärnten versinken im Schnee

Teile Osttirols und Kärntens versinken im Schnee. Schon in der Nacht war die Schneedecke um bis zu 70 Zentimeter gewachsen. Das Lesachtal ist von Kärnten her nicht erreichbar. Auch im oberen Gailtal kam es zu Behinderung wegen der Neuschneemenge von über einem halben Meter. Am Spätnachmittag ging der Schneefall teils in Schneeregen über. Mancherorts herrschte rote und damit höchste Wetterwarnung. Die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill ist gesperrt.

Dieses Video liegt auf YouTube