Video: PCR-Tests an Flughäfen für Ankommende verpflichtend

An den österreichischen Flughäfen gilt seit (dem heutigen) Dienstag, dass Reiserückkehrer und Urlauber aus den Niederlanden, aus Spanien oder Zypern bei ihrer Ankunft den Nachweis über ihre Vollimmunisierung bzw. ein negatives PCR-Testergebnis mitführen müssen. Die ersten von dieser Maßnahme betroffenen Verbindungen in Wien-Schwechat waren in der Früh die Kurse OS 836 aus Larnaca, FR 7363 aus Barcelona und OS 378 aus Amsterdam.

