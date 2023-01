Video: Pflegeheim-Prozess in NÖ: Beschuldigte bestritten Vorwürfe

Ein mehrtägiger Prozess um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten gestartet. Den vier Angeklagten - drei Frauen und einem Mann - wird vorgeworfen, Bewohner körperlich misshandelt, gequält, missbraucht, beschimpft und bespuckt zu haben. Weiters sollen zusätzliche Medikamente verabreicht worden sein, um Patienten ruhigzustellen. Das Quartett bekannte sich zu Beginn der Schöffenverhandlung nicht schuldig.

