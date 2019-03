Bei einer Kollision eines Autos mit einem Zug im steirischen Wildon (Bezirk Leibnitz) ist am Freitagnachmittag ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seitens der Polizei hieß es auf APA-Nachfrage, dass zwei Insassen in dem Fahrzeug waren, der von einem Triebwagen der ÖBB erfasst wurde. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag erklärte, dürfte der Beifahrer noch an der Unfallstelle gestorben sein.

