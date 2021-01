Video: Polizeieingriff bei aggressivem Corona-"Spaziergang" in Wien

Mehrere tausend Menschen haben Sonntagnachmittag in Wien in teils recht aggressiver Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen protestiert - auch wenn eine Groß- und andere Demonstrationen untersagt worden waren. Eine nicht angemeldete Versammlung am Ring beim Burgtor wurde aufgelöst, die Polizei nahm die Identitäten der Teilnehmer auf. Es gab viele Festnahmen und zahlreiche Anzeigen. Danach zogen einige Züge - erst teils ohne, dann mit Polizeibegleitung - durch die Stadt.

Dieses Video liegt auf YouTube