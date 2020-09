Video: Prozess-Auftakt um Dreifachmord in Kottingbrunn

Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess rund um eine Bluttat mit drei Toten in Kottingbrunn (Bezirk Baden) gestartet. In der zweitägigen Verhandlung muss sich ein 31-Jähriger vor Geschworenen verantworten, weil er am 27. Oktober 2019 seine Familie ausgelöscht haben soll. Laut Anklage tötete er zunächst die 29-jährige Ehefrau und dann seine beiden Kinder.

