Die Regierung hat am Dienstagnachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekanntgegeben. Die Maskenpflicht, die momentan in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Arztpraxen galt, wird nun ausgeweitet. Ab Freitag gilt es wieder, auch in Supermärkten, Postämtern und Banken, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

