Video: Regierung entscheidet über Corona-Lockdown

Nach einem Gesprächsmarathon entscheidet die Regierung am Wochenende über die weitere Vorgangsweise in Sachen Corona-Pandemie. An Lockerungen ist angesichts der neuen Virusmutation nicht mehr gedacht, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) rechnete nach einem Treffen der Länder mit dem Kanzler mit der Verlängerung des Lockdowns "bis weit in den Februar hinein". Die Regierung berät Samstag noch mit Experten und Sozialpartnern, am Sonntag ist die Entscheidung zu erwarten.

